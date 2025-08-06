Пономарев объяснил, почему «Зениту» нужно уволить Семака

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о ситуации в «Зените».

«На старте сезона «Краснодар» летел в тартарары, но сейчас уже исправляет ситуацию. То же самое происходит и с «Зенитом».

Я считаю, что Сергею Семаку нужно заканчивать с этой командой. Нельзя столько времени работать в одном клубе. Он уже надоел и руководству, и коллективу. Максимум нужно работать три-четыре года в одной команде. Семак уже сделал свое большое дело. Это психологический фактор», – сказал Пономарев.