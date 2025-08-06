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Экс-тренер «Зенита» – о Латышонке: «Стал меньше выручать»

Сегодня, 09:54
1

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о матче 3-го тура РПЛ, в котором петербуржцы дома сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

«Зенит» играл против ЦСКА достаточно медленно, как и предыдущих играх, хотя моментов было достаточно. Но армейцы очень организованно оборонялись и забили гол на контратаке. ЦСКА вообще не закрывался, пытался атаковать, и шансы у «Зенита» были. Тем более, после замен Семака – началось вообще жесткое давление. Я думал, что «Зенит» в итоге выиграет.

Так что, я считаю, по этой игре петербуржцы потеряли два очка. Хотя, я слышал, у ЦСКА мнение, что это они потеряли, но все же у «Зенита» было больше моментов. Но с реализацией остаются большие проблемы, возможности-то были убойные.

У Семака такой состав, такой выбор игроков, как ни у одного другого клуба, и Сергей Богданович, похоже, еще не определился с жесткой основой. А еще не хватало Луиса Энрике, ну и Лусиано мог бы выйти пораньше. По Соболеву я такого сказать не могу, а вот аргентинец очень сильно проводит последие игры. И когда он вышел, моментов у ворот ЦСКА стало больше.

– Но ведь Соболев и в штангу ударил, и пенальти реализовал....

– Соглашусь, с его выходом давления стало больше. Но у армейцев есть проблема в том, что их монолитная линия обороны разрушилась. Играл бы Роша – такого бы, наверное, не было.

– Виноват ли голкипер Евгений Латышонок в пропущенном голе?

– Да там атака была просто превосходная, разыграли классно. Возможно, Латышонок мог не видеть момент удара, а достать из самого угла – это сложно. Я уже говорил и повторю – Латышонок не стал больше ошибаться, а стал меньше выручать.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев с пенальти на 76-й минуте. У ЦСКА отличился Алеррандро на 33-й.
  • «Зенит» и ЦСКА набрали по 5 очков после трех матчей и занимают 7-е и 8-е места в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Латышонок Евгений
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Комментарии (1)
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Kollljan
1754465311
Пора с Латышонком попрощаться.
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