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Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Сегодня, 09:15
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин сравнил двух вратарей «Пари-Сен-Жермен» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

«Доннарумма явно сильнее Сафонова, поэтому логично, что Энрике ставит в стартовый состав итальянца. Сафонов должен показывать себя и стараться сыграть лучше конкурента, тогда он и попадет в стартовый состав «ПСЖ». В каждом клубе есть основной вратарь и основной, это базовое правило», – сказал Сeмин.

  • 26-летний Сафонов в прошлом сезоне провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 7 встречах.
  • 26-летний Доннарумма в сезоне-2025/26 сыграл за парижан в 47 встречах, пропустил 43 гола, провел 17 встреч на ноль.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Семин Юрий
Комментарии (2)
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темирхан
1754462859
Доннарума! и БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!
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Спартач80
1754464657
В каждом клубе есть основной вратарь и основной, это базовое правило» ================================= Так то да....
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