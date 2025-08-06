Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин сравнил двух вратарей «Пари-Сен-Жермен» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.
«Доннарумма явно сильнее Сафонова, поэтому логично, что Энрике ставит в стартовый состав итальянца. Сафонов должен показывать себя и стараться сыграть лучше конкурента, тогда он и попадет в стартовый состав «ПСЖ». В каждом клубе есть основной вратарь и основной, это базовое правило», – сказал Сeмин.
- 26-летний Сафонов в прошлом сезоне провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 7 встречах.
- 26-летний Доннарумма в сезоне-2025/26 сыграл за парижан в 47 встречах, пропустил 43 гола, провел 17 встреч на ноль.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»