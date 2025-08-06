Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин сравнил двух вратарей «Пари-Сен-Жермен» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

«Доннарумма явно сильнее Сафонова, поэтому логично, что Энрике ставит в стартовый состав итальянца. Сафонов должен показывать себя и стараться сыграть лучше конкурента, тогда он и попадет в стартовый состав «ПСЖ». В каждом клубе есть основной вратарь и основной, это базовое правило», – сказал Сeмин.