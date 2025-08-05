Семин оценил игру «Локомотива» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты команды на старте сезона. Московский клуб набрал девять очков в трех турах РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице.

«Локомотив» хорошо подготовился к сезону. Хорошее физическое состояние команды, они выполняют черновую работу. Делают это хорошо, как «Локомотив» делал раньше. Эти 9 очков закономерны, чудес и случайностей не бывает.

Начали в темпе чемпионского сезона-2017/18? Когда-то победы должны быть. Все команды, которые были чемпионами, хотели бы это повторить. Это касается всех команд», – сказал Семин.