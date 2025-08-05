В Турции оценили переход Жедсона Фернандеша в «Спартак» за 27 миллионов

Турецкий журналист Иса Кетхуда прокомментировал трансфер Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак».
«Московский «Спартак» подписал невероятного игрока. Португалец был одним из лучших полузащитников в Высшей лиге. Он был детищем «Бешикташа» как в обороне, так и в нападении. Забивал голы, отдавал голевые передачи и всячески помогал команде», – сказал Кетхуда.
- «Спартак» купил Фернандеша за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний полузащитник дебютировал за «Спартак» в матче с «Акроном», но был заменен в перерыве.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»