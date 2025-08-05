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  • Канчельскис: «Непонятно, кто руководит «Спартаком», покажите лицо этого человека»

Канчельскис: «Непонятно, кто руководит «Спартаком», покажите лицо этого человека»

Сегодня, 15:00
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах Деяна Станковича в «Спартаке».

«Если и надо было увольнять Станковича, то в конце прошлого сезона. Вы думаете, что-то изменится, если Станкович покинет «Спартак»? Не думаю. Нужно было принимать решение в конце сезона. Дайте Станковичу поработать.

Непонятно, кто сейчас руководит «Спартаком». Раньше был Романцев, Бесков, Старостин, а сейчас я не знаю, кто руководитель. Покажите лицо этого человека. Чем он дышит? Он вообще знает, что такое футбол?

Если сейчас уволят Станковича, «Спартак» опять займет 4 или 5 место. Даже с Раньери и Фергюсоном красно-белые ничего не выиграют. Пусть пока работает Станкович», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – против лидирующего «Локомотива».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
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