Семин определил корень всех проблем «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причину проблем «Спартака». По его мнению, это чрезмерная эмоциональность.

«Все проблемы «Спартака» эмоционального характера. Они очень хотят, не все получается – команда нервничает. Нужно прийти в спокойное состояние, акцентироваться только на футболе, не на судьях и обстоятельствах. Еще есть время, чтобы вести борьбу за регалии и места в РПЛ.

Эмоциональность переходит от тренера? Это возможно. Эмоциональность лучше, чем безразличие – но всегда нужен баланс во всем», – сказал Семин.