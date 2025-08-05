Смолов сказал, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26

Бывший нападающий «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» Федор Смолов дал прогноз на итоги текущего сезона в РПЛ
– Кто окажется в тройке чемпионата по итогам сезона?
– Думаю, что туда попадут «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Оба фаворита прошлого сезона не просто сохранили своих лидеров, но и усилились. «Динамо» же усилило не только состав, но и тренерский мостик, подписав Валерия Георгиевича [Карпина].
– Кто станет чемпионом?
– «Зенит». У клуба с отрывом сильнейший состав в лиге, а также есть ресурсы для его постоянного улучшения. Как только команда окончательно сыграется, остановить их будет очень сложно.
- «Локомотив» лидирует в РПЛ с 9 очками после трех туров.
- В прошлом сезоне чемпионат России выиграл «Краснодар», а до этого «Зенит» побеждал в турнире 6 раз подряд.
Источник: Спортс''