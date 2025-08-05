В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сказал, будет ли клуб продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

– Будете обсуждать возможность продления контракта с Дзюбой в конце сезона?

– Здесь всe зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года – посмотрим.

– Физически он способен еще несколько лет приносить пользу?

– Вполне. Он в отличных кондициях и ментально, и физически.