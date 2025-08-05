В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сказал, будет ли клуб продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.
– Будете обсуждать возможность продления контракта с Дзюбой в конце сезона?
– Здесь всe зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года – посмотрим.
– Физически он способен еще несколько лет приносить пользу?
– Вполне. Он в отличных кондициях и ментально, и физически.
- Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Форвард в этом сезоне провел за тольяттинцев 3 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: «Матч ТВ»