Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой

В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой

Сегодня, 10:11
4

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сказал, будет ли клуб продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

– Будете обсуждать возможность продления контракта с Дзюбой в конце сезона?

– Здесь всe зависит от Артема больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года – посмотрим.

– Физически он способен еще несколько лет приносить пользу?

– Вполне. Он в отличных кондициях и ментально, и физически.

  • Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Форвард в этом сезоне провел за тольяттинцев 3 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

Еще по теме:
Экс-спартаковец Яковлев одним словом описал карьеру Дзюбы 3
Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака» 27
Дзюба опубликовал пост после матча со «Спартаком» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1754379323
Тут все понятно,если не будет Дзюбы,надо покупать игрока такого же плана,а таких немного,если не сказать больше - нет у нас в РПЛ.А Акрон по-другому пока играть не умеет.
Ответить
Plyash
1754388217
Всё зависит от банальной самовлюблённости и спортивной меркантильности самого Дзюблы , нашего искусственно выращенного рекордсмена . Это касается , прямо скажу , только сборной команды . Чем больше будет к нему внимания СМИ , тем дольше он будет отсвечивать в медиапространстве , для этого самовлюблённого пингвина главное слава , а уровень нашего футбола позволяет ему это делать . До сорока не дотянет , конечно , но годик-два вполне .
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Непонятно, кто руководит «Спартаком», покажите лицо этого человека»
15:00
1
Семин определил корень всех проблем «Спартака»
14:33
1
Агент Митровича высказался о переходе в «Зенит»
14:04
1
Ахметов в двух словах отреагировал на переход из «Зенита» в «Крылья Советов»
13:51
Новичка «Зенита» назвали ходячим ветераном
13:27
18
ФотоРФС объявил о ближайшем матче сборной России
13:11
3
Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре
13:01
2
Смолов сказал, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26
12:57
5
«Спартак» сделал предложение о покупке Кена
12:47
9
«Краснодар» попросил рассмотреть решение судьи в эпизоде с Кордобой
12:36
Все новости
Все новости
Смольников высказался о возможном уходе Семака из «Зенита»
14:47
Генич шокирован гибелью комментатора Гришина
14:10
Президент «Сьона» высказался о возможном переходе Миранчука в «Динамо»
13:18
Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре
13:01
2
Смолов сказал, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26
12:57
5
«Спартак» сделал предложение о покупке Кена
12:47
9
«Краснодар» попросил рассмотреть решение судьи в эпизоде с Кордобой
12:36
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в игре «Зенит» – ЦСКА
12:23
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре игрока сборной Аргентины
11:45
1
Экс-судья Федотов оценил решения Кукуяна в игре «Акрон» – «Спартак»
11:23
5
Газзаев объяснил, почему игроки «Спартака» часто получают красные карточки
11:05
6
«Зенит» договорился о переходе игрока в «Крылья Советов»
10:53
3
Кирьяков – о ситуации с Глушенковым: «Это театр»
10:37
10
Названы условия, на которых «Спартак» хочет подписать Куэсту
10:23
3
В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой
10:11
4
Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Динамо»
10:06
1
Мостовой объяснил, почему не слушает комментаторов на матчах РПЛ
09:59
5
ФотоСоболев прокомментировал празднование своего гола в игре с ЦСКА
09:47
8
Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА
09:31
5
Кирьяков – о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую»
09:10
10
Стало известно, с кем «Зенит» будет конкурировать за покупку Митровича
08:53
1
Ташуев назвал итальянский клуб, который интересуется Сперцяном
08:42
2
Мостовой высказался о частых удалениях у «Спартака»
08:27
2
Петржела сказал, что «Зениту» нужно сделать с Глушенковым
08:03
9
ФотоЦСКА продал защитника в бразильский клуб
07:50
5
Непомнящий объяснил частые удаления у «Спартака»: «Команда обречена»
04:37
20
Известен европейский топ-клуб, интересовавшийся Батраковым
04:00
6
Семин назвал человека, способного помочь Станковичу: «Постоянно был чемпионом»
03:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 