Вендела уличили в лишнем весе: «Он стал, как колобок»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о неприкосновенности бразильских легионеров «Зенита».

«В «Зените» появился 17-летний Шилов, но ему же не дадут играть. Смотришь на него, и душа радуется. Хороший, быстрый парнишка, который напоминает молодого Аршавина.

Конечно, если берешь за 35 миллионов евро Луиса Энрике, не можешь ставить в старт Шилова. Тренеру скажут: «Ты что, дурак?» Именно поэтому играют бразильцы.

Тот же Вендел в матче с ЦСКА выдержал 15 минут. Посмотрите на него, он бегал с лишним весом. Он стал как колобок, поэтому его надолго не хватило.

Он не готов к сезону, но его и других бразильцев ставят и будут ставить», – заявил Наумов.