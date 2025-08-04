Гурцкая рассказал, почему «Спартак» не увольняет Станковича

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, за счет чего Деяну Станковичу удается удержаться на посту главного тренера «Спартака».

Москвичи набрали лишь 4 очка в 3 стартовых турах РПЛ.

Они занимают 9-е место в таблице лиги.

Станкович проводит 2-й сезон в «Спартаке».

– Отставка Станковича – вопрос нескольких туров?

– В «Спартаке» это вопрос нескольких туров, когда ты приходишь. Но пока точно нет, они не примут такое решение.

При этом продление Станковича не понятно никому. В руководстве «Спартака» нет ни одного футбольного человека: ни Жданов, ни Малышев глубоко не погружены в футбольный процесс.

Они влюблены в Станковича, потому что он победитель Лиги чемпионов, большой футболист, который красиво все преподносит. Станкович очень харизматичный.

Я в футболе 25 лет, пообщался с гигантским количеством сербов. В основной массе они хорошие актеры и аферисты.

С какого перепуга Станкович сейчас вынес историю про просьбу усиления одной позиции? Он говорит: «Я *** [прекрасный], а клуб мне не купил игроков». Это *** [неподобающая] позиция, разбирайся в клубе.

Если бы у «Спартака» был топовый тренер, он закрыл бы эту позицию внутренними резервами.

– Кем?

– Кем угодно. Кто угодно лучше Хлусевича.