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  • Канчельскис дал совет Глушенкову, как перезагрузить карьеру

Канчельскис дал совет Глушенкову, как перезагрузить карьеру

Вчера, 22:10
4

Андрей Канчельскис высказался о проблемах Максима Глушенкова в «Зените».

«Спад в игре Глушенкова? Может, после травмы так и не смог набрать оптимальные кондиции. Может, пересидел в нашем чемпионате.

Год назад казалось, что он уедет в Европу. По таланту он способен заиграть там.

Думаю, Глушенкову надо уезжать в Европу, в какую-нибудь «Мальорку», чтобы перезагрузиться. Не нужно ждать предложения от европейского топ-клуба, иначе можно всю карьеру в РПЛ просидеть», – заявил Канчельскис.

  • У игрока, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
  • Глушенков поучаствовал в 4 матчах нового сезона (145 минут) и получил 1 желтую карточку.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Глушенков Максим Канчельскис Андрей
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Комментарии (4)
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slavа0508
1754337045
Да не пересидел он . а рановато звёздочку словил ...такова у нас молодёжь отыграют пол сезона от силы сезон и вторыми Месси себя чувствуют ...
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bset
1754337518
Наезжать на тренера - это не пересидел. Это иначе называется
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momwig_
1754343423
Ты сам-то уехал в Майорку когда понял, что "всё ОК" и можно сидеть на лавке?
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FWSPM
1754343918
лучше в Брянск
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