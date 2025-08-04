Канчельскис дал совет Глушенкову, как перезагрузить карьеру

Андрей Канчельскис высказался о проблемах Максима Глушенкова в «Зените».
«Спад в игре Глушенкова? Может, после травмы так и не смог набрать оптимальные кондиции. Может, пересидел в нашем чемпионате.
Год назад казалось, что он уедет в Европу. По таланту он способен заиграть там.
Думаю, Глушенкову надо уезжать в Европу, в какую-нибудь «Мальорку», чтобы перезагрузиться. Не нужно ждать предложения от европейского топ-клуба, иначе можно всю карьеру в РПЛ просидеть», – заявил Канчельскис.
- У игрока, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
- Глушенков поучаствовал в 4 матчах нового сезона (145 минут) и получил 1 желтую карточку.
Источник: «РБ Спорт»