Канчельскис дал совет Глушенкову, как перезагрузить карьеру

Андрей Канчельскис высказался о проблемах Максима Глушенкова в «Зените».

«Спад в игре Глушенкова? Может, после травмы так и не смог набрать оптимальные кондиции. Может, пересидел в нашем чемпионате.

Год назад казалось, что он уедет в Европу. По таланту он способен заиграть там.

Думаю, Глушенкову надо уезжать в Европу, в какую-нибудь «Мальорку», чтобы перезагрузиться. Не нужно ждать предложения от европейского топ-клуба, иначе можно всю карьеру в РПЛ просидеть», – заявил Канчельскис.