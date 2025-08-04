Кушанашвили – о «Динамо» при Карпине: «Их всех нужно посадить в тюрьму за такую игру»

Шоумен Отар Кушанашвили высказался о качестве игры «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

«Динамо» плохо играет, безобразно играет. Я уже видел три игры «Динамо», их всех нужно посадить в тюрьму за такую игру, всех. Три позорные игры, и они едва одолели «Сочи» в кубковой игре.

Команда не играет, Карпин озлобится. Там нет ничего, что позволит им выигрывать. Они позвали его на пресс-конференцию, ждут «золото» от него.

Я вам скажу в начале этого сезона – никакого «золота» там не будет. Хорошо, если они в Первую лигу не улетят, буду считать это достижением», – заявил Кушанашвили.