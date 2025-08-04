Семин назвал лучший матч трех стартовых туров РПЛ

Юрий Семин остался доволен качеством игры в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

«Это был лучший матч нашего чемпионата на сегодняшний момент по качеству игры каждого футболиста. Ничейный результат закономерен.

У ЦСКА понравилось многое: как всегда, Игорь Акинфеев, а в индивидуальном плане – Мойзес и Матвей Кисляк.

Думаю, что ЦСКА сейчас находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. Футболисты играют очень дисциплинированно.

«Зенит», конечно, обладает игроками высокого уровня, но, видимо, еще нужно какое-то время для того, чтобы они превратились в единый механизм.

Видно, что команда еще создается и что она интересна своим болельщикам», – сказал Семин.