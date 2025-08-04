«Тоттенхэм» выбрал замену для Хын-Мин Сона – это 2-кратный победитель ЛЧ

В «Тоттенхэме» определились с заменой для корейского нападающего Хын-Мин Сона.

Это вингер «Реала» Родриго, который в случае перехода смог бы играть на оптимальной позиции слева в атаке.

«Тоттенхэм» уверен, что сможет найти деньги на дорогостоящую сделку, но опасается, что бразилец выберет «Ливерпуль».