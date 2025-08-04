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  • «Тоттенхэм» выбрал замену для Хын-Мин Сона – это 2-кратный победитель ЛЧ

«Тоттенхэм» выбрал замену для Хын-Мин Сона – это 2-кратный победитель ЛЧ

Вчера, 17:31
1

В «Тоттенхэме» определились с заменой для корейского нападающего Хын-Мин Сона.

Это вингер «Реала» Родриго, который в случае перехода смог бы играть на оптимальной позиции слева в атаке.

«Тоттенхэм» уверен, что сможет найти деньги на дорогостоящую сделку, но опасается, что бразилец выберет «Ливерпуль».

  • В прошлом сезоне Родриго забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 54 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
  • Родриго выиграл в составе «Реала» 13 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.
  • Сон после 10 лет в «Тоттенхэме» уходит в «Лос-Анджелес».

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Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Тоттенхэм Сон Хын-Мин Родриго
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Комментарии (1)
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Mirak92
1754322044
Родриго же сказал, что не клуб не соответствует его уровню. Берите Соболева
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