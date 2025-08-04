Червиченко объяснил серию удалений игроков «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил ряд удалений футболистов московской команды в новом сезоне РПЛ.

Во 2-м туре в матче с «Балтикой» (0:3) красные карточки получили Антон Заболотный и Маркиньос.

Даниил Хлусевич не доиграл встречу 3-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

«Не успевают по скорости, не хватает техники.

Смотрите, по удалению Заболотного есть какие-то сомнения? У тех, кто разбирается в футболе, – нет. Да, спартаковские сектанты возмущаются, но они всегда возмущаются. Не вызывает [сомнений].

Потом второго удалили – Маркиньоса. Я ещe удивился, что Умярова тогда не удалили. Он тянул за майку, это тоже нарушение на пенальти.

Момент с Хлусевичем? Мне показалось, что игрок «Акрона» тоже мог вторую жeлтую выхватывать, но ему Кукуян не показал, а Хлусевичу показал. Вроде не такой жeсткий фол был. Немного резануло, но кто его знает.

Тут надо сказать, что соперникам «Спартака» и похлеще давали красные карточки, и им-то обижаться не стоит», – сказал Червиченко.