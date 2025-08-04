Мостовой ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ

Александр Мостовой порассуждал об игровом уровне полузащитника «Зенита» Вендела.
«Я бы не стал говорить, что Вендел входит в число лучших легионеров в истории российского футбола. Но он, однозначно, один из лучших футболистов РПЛ последних лет.
Мне кажется, было много более ярких иностранных игроков. Хотя мне, честно говоря, трудно сравнивать.
Я же в чемпионате России и не играл по сути, только при Союзе ещe. Я очень удивляюсь всегда, когда мне ставят какие-то сравнения с теми, кто сейчас играет и кто раньше.
Я играл с Зиданом и Фигу, а сейчас просят сравнивать тех, кто нигде в Европе не играл толком. Не понимаю, как я могу это делать», – сказал Мостовой.
- «Зенит» купил Вендела в 2020 году за 20 млн евро.
- С тех пор бразилец забил 21 гол и сделал 36 ассистов в 152 матчах.
Источник: Legalbet