Мостовой ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ

Александр Мостовой порассуждал об игровом уровне полузащитника «Зенита» Вендела.

«Я бы не стал говорить, что Вендел входит в число лучших легионеров в истории российского футбола. Но он, однозначно, один из лучших футболистов РПЛ последних лет.

Мне кажется, было много более ярких иностранных игроков. Хотя мне, честно говоря, трудно сравнивать.

Я же в чемпионате России и не играл по сути, только при Союзе ещe. Я очень удивляюсь всегда, когда мне ставят какие-то сравнения с теми, кто сейчас играет и кто раньше.

Я играл с Зиданом и Фигу, а сейчас просят сравнивать тех, кто нигде в Европе не играл толком. Не понимаю, как я могу это делать», – сказал Мостовой.