Реакция «Локомотива» на возможный уход Галактионова

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на информацию о возможном уходе Михаила Галактионова.
Ранее Legalbet сообщил, что главный тренер московской команды вместе руководством уйдет из «Локо», если клуб закончит 2025 год ниже третьего места в РПЛ.
«О продлении контракта пока не разговаривали. Возможная отставка в случае непопадания в тройку по итогам года? Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно», – сказал Филатов.
- Галактионов тренирует «Локо» с 2022 года.
- Команда занимает 1-е место в РПЛ после 3-х туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»