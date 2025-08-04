Реакция «Локомотива» на возможный уход Галактионова

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на информацию о возможном уходе Михаила Галактионова.

Ранее Legalbet сообщил, что главный тренер московской команды вместе руководством уйдет из «Локо», если клуб закончит 2025 год ниже третьего места в РПЛ.

«О продлении контракта пока не разговаривали. Возможная отставка в случае непопадания в тройку по итогам года? Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно», – сказал Филатов.