Реакция Челестини на пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о пенальти в матче против «Зенита».

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол Данила Кругового на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

– Пенальти справедлив?

– Не имею обыкновения говорить о судействе. Вы, журналисты, всe видели. Есть VAR, есть судьи, я должен верить тому, какое решение предлагается.

– Обратил внимание, что некоторые игроки ЦСКА оттаскивали вас от главного арбитра. Что вызвало большое недовольство?

– Давайте не будем говорить о судействе.