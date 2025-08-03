Булыкин: «Спартаку» нужно еще пару-тройку новых футболистов за 30 миллионов»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на результат матча «Акрон» – «Спартак». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Конечно, можно пошутить, что «Спартаку» нужно еще пару-тройку новых футболистов за 30 миллионов евро и тогда получится дать результат, но я думаю, что команда уже сейчас укомплектована для борьбы за чемпионство. Да и в прошлом сезоне могли биться за титул, просто Станкович не понял, что такое зимнее межсезонье в РПЛ. И команда весну полностью провалила», – сказал Булыкин.