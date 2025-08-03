«Спартаку» не удается договориться с «Торино» по стоимости Коко

«Спартак» пока не может договориться с «Торино» о сумме трансфера центрального защитника туринцев Сауля Коко. Красно-белые склоняются к рассмотрению других вариантов на эту позицию из-за нежелания итальянского клуба снижать цену.

Контакты между клубами продолжаются, но красно-белые в ближайшее время могут приобрести другого центрального защитника. Основными кандидатами являются Карлос Куэста из «Галатасарая» и Александер Джику из «Фенербахче».

«Торино» хочет получить за Коко 18 миллионов евро, «Спартак» готов выплатить 15 миллионов плюс 2 миллиона бонусами.