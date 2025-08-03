Российский игрок «Балтики» может стать одноклубником Чалова и Оздоева

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может перейти в ПАОК. Руководство греческого клуба высоко оценивает качества хавбека и готово приобрести его уже в это трансферное окно.
Первые контакты между клубами уже состоялись. ПАОК серьезно настроен на заключение сделки, в ближайшее время должен состояться новый раунд переговоров.
В этом сезоне 22-летний Саусь провел 2 матча за «Балтику», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 500 тысяч евро.
- Контракт Сауся с «Балтикой» рассчитан до 30 июня 2029 года.
- В ПАОКе уже выступают два российских игрока – нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев.
Источник: «РБ Спорт»