Российский игрок «Балтики» может стать одноклубником Чалова и Оздоева

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь может перейти в ПАОК. Руководство греческого клуба высоко оценивает качества хавбека и готово приобрести его уже в это трансферное окно.

Первые контакты между клубами уже состоялись. ПАОК серьезно настроен на заключение сделки, в ближайшее время должен состояться новый раунд переговоров.

В этом сезоне 22-летний Саусь провел 2 матча за «Балтику», забил 1 гол, отдал 1 передачу.