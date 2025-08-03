Реакция Мостового на очередное удаление «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на удаление Даниила Хлусевича в матче с «Акроном».

Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в концовке первого тайма.

В прошлом туре с «Балтикой» у «Спартака» получили красные Антон Заболотный и Маркиньос.

«У «Спартака» опять удаление? Это катастрофические проблемы с дисциплиной. После домашнего поражения от «Балтики», в котором было аж две красные карточки, игроки должны были сделать выводы. Удивительно, что в следующем же матче чемпионата снова красная карточка.

Нервы шалят у футболистов «Спартака». Может, было чересчур сильное желание и настрой на этот матч, поэтому случилось такое», – сказал Мостовой.