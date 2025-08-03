Ловчев оскорбил Хлусевича после его удаления с «Акроном»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Даниила Хлусевича.

Защитник московской команды получил красную карточку в 3-м туре с «Акроном». Он заработал две желтые за одну минуту в конце первого тайма.

– Если ты получил желтую, как ты должен доигрывать тайм?

– Ну как... Вот теперь это должно быть так: кто получил – сразу менять надо. Потому что он бездумный и сейчас вторую получит. Я люблю умных футболистов, это – тупые футболисты! Когда вот так сразу, за две минуты, получают... По-другому не могу сказать. Обижайтесь, не обижайтесь – человек только получил карточку. Ты можешь завестись, что хочешь, но голова-то работает у тебя?