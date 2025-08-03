Известный агент похвалил «Спартак» за трансфер Жедсона

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник Жедсон Фернандеш может стать одним из лидеров красно-белых.

– Разделяете восторги болельщиков и специалистов по поводу подписания «Спартаком» полузащитника «Бешикташа» Жедсона?

– Жедсон – топовый игрок, очень сильный футболист большого уровня! Способен делать разницу на поле. «Спартак» должен быть доволен этой сделкой. Красно-белые заполучили качественного полузащитника.

– За 27 миллионов евро.

– Вот тут я не уверен. Сумма, которая фигурирует в прессе, все же завышена. Думаю, клубы остановились на отметке в 20 миллионов. Плюс, видимо, прописали какие-то бонусы в том случае, если Жедсон добьется определенных результатов. Как-то так.

Возможно, москвичам еще придется доплатить от двух до пяти миллионов. В любом случае, я редко это делаю, но здесь «Спартак», конечно, можно похвалить за этот трансфер. Грамотный ход. Португалец был ведущим футболистом в «Бешикташе», поиграл в «Бенфике», «Галатасарае», попробовал свои силы в «Тоттенхэме». У него есть в активе матчи за национальную сборную.

Если в «Спартаке» все будет стабильно, Жедсон станет лидером красно-белых. Я даже вполне допускаю, что он станет одним из сильнейших футболистов во всей РПЛ. Фернандеш подкупает не только своими игровыми качествами, но и дисциплиной. Профессионализмом!

– Совместимы ли на поле Барко и Жедсон?

– Решать, конечно, Станковичу, но, на мой взгляд, никаких противопоказаний к тому, чтобы аргентинец и португалец играли вместе, нет. Барко не стоит опасаться за свое место в составе. Жедсон может эффективно действовать рядом с ним.

– Некоторых специалистов и болельщиков смущает то, что Жедсон едет в Россию прежде всего из-за денег. Если он такой сильный, почему не перешел, допустим, в испанский клуб?

– Я, опять же, не сильно верю в те цифры, которые фигурируют в СМИ.

– Вы о зарплате в 2,5 миллиона евро?

– Да, думаю, она ниже. Идем дальше. У Жедсона еще с прошлого года сидела в голове мысль уехать в РПЛ.

– Вот как?

– Да, его заинтересовал проект «Спартака». Он отказался от других вариантов – более интересных в финансовом плане. Захотел проявить себя в составе красно-белых, так как посчитал, что в этом клубе сможет развиваться и сделать шаг вперед.