Мусаев рассказал, как выгнал Кордобу с поля на тренировке

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) рассказал, как нападающий «быков» Джон Кордоба не хотел уходить с тренировки.

– Вы как тренер можете сказать, для Кордобы это действительно очень важный гол?

– Это не как тренер, любой человек скажет, что, конечно, важный. Он злой. Если на тренировке идет двусторонка и он там не забил, он остается и бьет по воротам.

Он хочет забивать всегда, поэтому он сыграл на Кубок 45 минут. На следующий день была тренировка у всей остальной команды. Он пришел и говорит: «Я хочу тренироваться». Я говорю: «Ну, так ты сыграл и сделал хороший объем». «Я хочу». Еле выгнал его с поля. Поэтому да, это важно, конечно.