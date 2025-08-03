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  • Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»

Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»

Сегодня, 11:54
7

Комментатор Константин Генич высказался о возможных изменениях в составе «Спартака» после прихода полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Ну, Умярова Станкович точно не уберет. Потому что Умяров нужен для вывода мяча. Может быть, он думает перестроиться на 3-4-3? Ты Барко не посадишь. А Мартинс лучше всех в лиге ищет этот коридор, вбегает за спину в штрафную.

Где и как Жедсон будет использоваться, не знаю. Но им нужен был игрок, он упрашивал игрока в эту зону. Но они только переподписали Мартинса. Я бы еще мог подумать, что это вместо него, если бы не переподписывали его. Барко отдавать не хотят, Умяров – важная боевая единица. Значит, мы говорим про русский костяк, а его нет.

Значит, нужны русские игроки – и клубы, зная, что у «Спартака» есть деньги, будут ломить баснословные суммы. Условного Пальцева, если бы покупал «Ахмат», он бы стоил 500 тысяч, а для «Спартака» – 3 [миллиона евро]», – сказал Генич.

  • Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» из «Бешикташа» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Генич Константин
Комментарии (7)
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VVM1964
1754212049
"Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»" - "Где и как Жедсон будет использоваться, не знаю..." Очень содержательная информация, напишите чего еще не знает Генич !!!)))...
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ПалкоВводецъ007
1754212346
Все кому не лень доят мазутный проект. Собирается сборная неликвидов. Гыгыгы
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Project Бабангида
1754212501
в начале подаёшь надежды, потом мячи. это спартак детка
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aaaaahhhh
1754214989
сказанул как в лужу пёрнул:)))
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