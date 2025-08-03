Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»

Комментатор Константин Генич высказался о возможных изменениях в составе «Спартака» после прихода полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Ну, Умярова Станкович точно не уберет. Потому что Умяров нужен для вывода мяча. Может быть, он думает перестроиться на 3-4-3? Ты Барко не посадишь. А Мартинс лучше всех в лиге ищет этот коридор, вбегает за спину в штрафную.

Где и как Жедсон будет использоваться, не знаю. Но им нужен был игрок, он упрашивал игрока в эту зону. Но они только переподписали Мартинса. Я бы еще мог подумать, что это вместо него, если бы не переподписывали его. Барко отдавать не хотят, Умяров – важная боевая единица. Значит, мы говорим про русский костяк, а его нет.

Значит, нужны русские игроки – и клубы, зная, что у «Спартака» есть деньги, будут ломить баснословные суммы. Условного Пальцева, если бы покупал «Ахмат», он бы стоил 500 тысяч, а для «Спартака» – 3 [миллиона евро]», – сказал Генич.