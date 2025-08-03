Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб игрока обороны «Динамо Мх» Валентина Пальцева.
– Работаем над трудоустройством Никиты Чернова. Есть варианты.
– Вы слышали о том, что «Спартак» рассматривает Валентина Пальцева на замену Никите?
– Это все слышали. Спокойно реагирую на эту информацию. Тренер видит этого футболиста в команде. Надо принять это как данность. Лично я считаю, что Чернов однозначно сильнее Пальцева и по футбольному образованию, и по понимаю игры. Это субъективное мнение.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Чернов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды.
- Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
- Контракт Чернова со «Спартаком» рассчитан до конца декабря 2026 года.
- Стоимость 24-летнего защитника «Динамо Мх» Валентина Пальцева оценивается Transfermarkt в 2,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»