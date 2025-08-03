Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб игрока обороны «Динамо Мх» Валентина Пальцева.

– Работаем над трудоустройством Никиты Чернова. Есть варианты.

– Вы слышали о том, что «Спартак» рассматривает Валентина Пальцева на замену Никите?

– Это все слышали. Спокойно реагирую на эту информацию. Тренер видит этого футболиста в команде. Надо принять это как данность. Лично я считаю, что Чернов однозначно сильнее Пальцева и по футбольному образованию, и по понимаю игры. Это субъективное мнение.