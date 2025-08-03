Карпин рассказал об эмоциях от первого поражения в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) высказался о своем первом за долгое время поражении в официальном матче.
– Это ваше первое поражение после ухода из «Ростова». Отвыкли уже от отрицательных эмоций?
– Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут ещe. Судьба тренера в этом и заключается. Нет ни одного тренера в мире, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Хави Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате Германии недавно. Мы проиграли, да, это неприятно. Надо больше работать.
– «Динамо» в шестой раз подряд проиграло «Краснодару» в чемпионате. Это проклятие или просто стечение обстоятельств?
– Думаю, что просто стечение обстоятельств.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня. В предыдущих трех официальных матчах бело-голубые одержали 2 победы при 1 ничьей.
- С июля 2021 года Карпин также возглавляет сборную России. В этом году нацциональная команда не проигрывала.
- Он был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года. В последний раз «Ростов» под руководством Карпина проиграл официальный матч 26 октября прошлого года «Ахмату» (2:3) в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Динамо»