Карпин рассказал об эмоциях от первого поражения в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) высказался о своем первом за долгое время поражении в официальном матче.

– Это ваше первое поражение после ухода из «Ростова». Отвыкли уже от отрицательных эмоций?

– Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут ещe. Судьба тренера в этом и заключается. Нет ни одного тренера в мире, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Хави Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате Германии недавно. Мы проиграли, да, это неприятно. Надо больше работать.

– «Динамо» в шестой раз подряд проиграло «Краснодару» в чемпионате. Это проклятие или просто стечение обстоятельств?

– Думаю, что просто стечение обстоятельств.