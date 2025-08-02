Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН».

Московская команда выиграла в Нижнем Новгороде со счетом 3:2 и возглавила турнирную таблицу.

– Почему получилась такая нервная концовка?

– Мы пропустили нелепый первый гол, который вернул соперника в игру. 2:0, забивает Пиняев третий мяч, мог забивать и четвертый, и спокойно игра под наших контролем. Серия рикошетов Морозов – Митрюшкин, плюс дали сопернику забить. Надо играть просто и надежно, не бояться, а соперник окрылен моментами. Хорошо, что справились с этим. Игра в целом проходила под нашим контролем, могли доводить счет до крупного, но сами себе устроили нервную концовку. «Пари НН» рук не опустил, старался переломить ход матча.

– Было ли ощущение, что играете в гостях?

– С ностальгией и хорошими ощущениями сюда возвращаюсь. Для меня хороший родной город, провел почти два года здесь. Вчера в отеле встретил некоторых сотрудников «Ахмата», тепло поговорили. Мне всегда приятно приезжать в Грозный, тепло меня встречают. Команде, понятно, было сложнее.

– «Локомотив» с 9 очками лидирует. Старт похож на прошлый сезон. Как собираетесь не допустить спад, который был осенью? И какие задачи стоят?

– «Локомотив» всегда борется за самые высокие места что в чемпионате, что в Кубке. Ребята настроены, чтобы увеличивать свои победы. Сейчас не надо разбрасываться в воздух, нам нужны скромность, спокойно пахать и трудиться, потому что следующий матч со «Спартаком» дома – это дерби, тяжелая игра. Надо отдохнуть, восстановиться, было три игры на неделе. Надо все свои болячки залечить.

Что касается потери очков, спадом это называть нельзя. Но факторов много – обойма состава, конкуренция, стабильная игра, уровень подготовленности. Но так далеко не заглядываем.