Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 3-м туре РПЛ.

– Насколько важно команде скинуть этот балласт и одержать эту важную победу?

– Очень важно. Мы были расстроены и злы после двух поражений. Играли вроде неплохо, были моменты, но не забивали. Нам не хватало наглости. Во втором тайме у нас было большое преимущество, много подходов. Нам была важна победа на характере.