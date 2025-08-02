Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 3-м туре РПЛ.
– Насколько важно команде скинуть этот балласт и одержать эту важную победу?
– Очень важно. Мы были расстроены и злы после двух поражений. Играли вроде неплохо, были моменты, но не забивали. Нам не хватало наглости. Во втором тайме у нас было большое преимущество, много подходов. Нам была важна победа на характере.
- «Краснодар» набрал 6 очков и занимает 3-е место в РПЛ.
- Следующий матч – 10 августа против «Оренбурга».
Источник: «Матч ТВ»