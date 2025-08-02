Агент 20-миллионного защитника отреагировал на интерес «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы защитника «Марселя» Леонардо Балерди, прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб готовит официальное предложение по аргентинцу.

«Возможен ли сейчас переход защитника Балерди в «Спартак»? Это абсолютно невозможно», – сказал агент.