Агент 20-миллионного защитника отреагировал на интерес «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы защитника «Марселя» Леонардо Балерди, прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак».
Ранее сообщалось, что московский клуб готовит официальное предложение по аргентинцу.
«Возможен ли сейчас переход защитника Балерди в «Спартак»? Это абсолютно невозможно», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Балерди – 20 миллионов евро.
- Он в «Марселе» с 2020 года: 164 матча, 5 голов, 2 ассиста.
- Контракт игрока с провансальцами действует до 2028 года.
- В активе Балерди 8 игр за сборную Аргентины.
Источник: Metaratings.ru