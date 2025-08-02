Тарханов прокомментировал рекордный трансфер «Спартака»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Надо смотреть, что собой будет представлять Жедсон Фернандеш. Пока это только имя и большие потраченные финансы. Но и европейские клубы сейчас платят по 100 миллионов евро за хороших футболистов – цены на всех растут. Если у «Спартака» есть деньги, зачем их считать? Я не люблю этого делать.

Если есть деньги, почему не покупать?» – сказал Тарханов.