Тарханов прокомментировал рекордный трансфер «Спартака»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».
«Надо смотреть, что собой будет представлять Жедсон Фернандеш. Пока это только имя и большие потраченные финансы. Но и европейские клубы сейчас платят по 100 миллионов евро за хороших футболистов – цены на всех растут. Если у «Спартака» есть деньги, зачем их считать? Я не люблю этого делать.
Если есть деньги, почему не покупать?» – сказал Тарханов.
- «Спартак» купил Фернандеша за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний полузащитник был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
Источник: «Чемпионат»