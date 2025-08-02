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Тарханов прокомментировал рекордный трансфер «Спартака»

Вчера, 19:11
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Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Надо смотреть, что собой будет представлять Жедсон Фернандеш. Пока это только имя и большие потраченные финансы. Но и европейские клубы сейчас платят по 100 миллионов евро за хороших футболистов – цены на всех растут. Если у «Спартака» есть деньги, зачем их считать? Я не люблю этого делать.

Если есть деньги, почему не покупать?» – сказал Тарханов.

  • «Спартак» купил Фернандеша за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года.
  • 26-летний полузащитник был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Тарханов Александр
Комментарии (2)
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alefreddy
1754152975
у нас есть Газпрем там пусть посчитают
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andrei-sarap-yandex
1754159414
ЛУКОЙЛЛ САМЫЙ БОГАТЫЙ И ПАРШИВЫЙ КЛУБ СПАРТАК имеет....ДОЛОЙ ЛИМИТ
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