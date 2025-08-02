Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Андрей Канчельскис оценил перспективы «Краснодара» в сезоне-2025/26.

«Краснодар» победил в прошлом сезоне РПЛ. Он показывал неплохую игру и смог обыграть «Зенит», но я не верю, что это повторится во второй раз.

«Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне. В клубе меньше футболистов, чем в «Зените». И они слабее их», – сказал Канчельскис.