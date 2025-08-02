Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Андрей Канчельскис оценил перспективы «Краснодара» в сезоне-2025/26.
«Краснодар» победил в прошлом сезоне РПЛ. Он показывал неплохую игру и смог обыграть «Зенит», но я не верю, что это повторится во второй раз.
«Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне. В клубе меньше футболистов, чем в «Зените». И они слабее их», – сказал Канчельскис.
- Краснодарцы проиграли 3 из 4 матчей нового сезона.
- Сегодня они примут «Динамо». Начало – в 20:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Metaratings