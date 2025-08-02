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  • Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул

Вчера, 16:16
5

Андрей Канчельскис оценил перспективы «Краснодара» в сезоне-2025/26.

«Краснодар» победил в прошлом сезоне РПЛ. Он показывал неплохую игру и смог обыграть «Зенит», но я не верю, что это повторится во второй раз.

«Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне. В клубе меньше футболистов, чем в «Зените». И они слабее их», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Краснодар Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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Интерес
1754141030
Пусть мутузят друг-друга на истощение, а побеждает "третья сила".
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NewLife
1754141508
"В клубе меньше футболистов, чем в «Зените». И они слабее их" Здесь много разных экспердов, но умом ты "слабее их" ))
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"supermax"
1754145042
Потому что третьего столетия подряд зина не переживет?
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k611
1754146897
Надоел этот "оракул" со своими прогнозами...
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Январь 59
1754149025
Если мне не изменяет память Канчельскис до самого 29гоура твердил что Краснодар упустит чемпионство, потому что у Краснодара игроки слабее, потому что у Краснодара нет чемпионского характера, потому что Зенит это чемпион, а Краснодар так и останется претендентом.
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