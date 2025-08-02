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Смородская: «Семак смог бы спасти «Спартак»

Вчера, 15:15
42

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартаку» нужно больше доверять российским тренерам.

«Последние несколько лет «Спартак» не угадывает с назначением главного тренера. Это вопросы к менеджменту.

Хотят приглашать модных иностранцев, но каждый раз наступают на одни и те же грабли. Станкович, Абаскаль – это все не те люди, которые способны добиться успеха.

Семак? Он смог бы спасти «Спартак», но «Зенит» его не отпустит ни за какие деньги.

Но Семак – отличный тренер, знающий РПЛ. «Спартаку» стоит поменьше заигрывать со всем иностранным», – сказала Смородская.

  • За последние 10 лет «Спартак» назначал только 2 российских специалистов – Олега Кононова и Дмитрия Аленичева.
  • Семак с «Зенитом» выиграл 6 из 7 розыгрышей РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей Смородская Ольга
Комментарии (42)
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алдан2014
1754141703
Что то мне подсказывает,что в советах этой особы ,в Спартаке не нуждаются. Совсем.
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FFR
1754143920
Что за бред она несёт?
Ответить
Spartak_forv@
1754145383
Она трезвеет когда-нибудь?
Ответить
Skull_Boy
1754145444
Ха-ха-ха-ха
Ответить
САДЫЧОК
1754146285
Эта Баба Клёпа не о футболе должна говорить- а о яичнице на сковороде.
Ответить
Павелий
1754146349
Зачем нам физрук-тряпка Серёжа Сельдереевич?
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ScarlettOgusania
1754148778
"Семака в Спартак!" сказала баба Оля, опустошив бутылку вискаря...)) с днём крылатой пехоты, друзья..!
Ответить
neim
1754149694
А Зарема-то чего молчит, не уж-то сказать нечего ? ))).
Ответить
Plyash
1754152851
Ольга Юрьевна Смородская , в девичестве Антипова , слово промолвила - словно в лужу пёрнула . Прости , чудненькая , если обидел ,но глупости тебе говорить , "умной женщине" , не к лицу .
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nik55
1754199662
твое место в одной палате с Орловым
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