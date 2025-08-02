Смородская: «Семак смог бы спасти «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартаку» нужно больше доверять российским тренерам.

«Последние несколько лет «Спартак» не угадывает с назначением главного тренера. Это вопросы к менеджменту.

Хотят приглашать модных иностранцев, но каждый раз наступают на одни и те же грабли. Станкович, Абаскаль – это все не те люди, которые способны добиться успеха.

Семак? Он смог бы спасти «Спартак», но «Зенит» его не отпустит ни за какие деньги.

Но Семак – отличный тренер, знающий РПЛ. «Спартаку» стоит поменьше заигрывать со всем иностранным», – сказала Смородская.