Смородская: «Семак смог бы спасти «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартаку» нужно больше доверять российским тренерам.
«Последние несколько лет «Спартак» не угадывает с назначением главного тренера. Это вопросы к менеджменту.
Хотят приглашать модных иностранцев, но каждый раз наступают на одни и те же грабли. Станкович, Абаскаль – это все не те люди, которые способны добиться успеха.
Семак? Он смог бы спасти «Спартак», но «Зенит» его не отпустит ни за какие деньги.
Но Семак – отличный тренер, знающий РПЛ. «Спартаку» стоит поменьше заигрывать со всем иностранным», – сказала Смородская.
- За последние 10 лет «Спартак» назначал только 2 российских специалистов – Олега Кононова и Дмитрия Аленичева.
- Семак с «Зенитом» выиграл 6 из 7 розыгрышей РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»