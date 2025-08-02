Червиченко: «Спартак» не победит «Акрон»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что московская команда наберет три очка в гостевом матче 3-го тура РПЛ против «Акрона».

– Все говорили, что в пользу «Спартака» будет матч с «Балтикой». «Акрон», на мой взгляд, команда такая, что там точно нельзя угадать, будет ли результат в пользу «Спартака» или нет.

Единственный на сегодняшний день зажигатель всех атак и реально самый полезный игрок, на мой взгляд, Маркиньос – он пропускает игру, потому что у него красная карточка. Кто будет вести всех вперeд – я не очень понимаю.

Барко мозгами уже отъехал в Латинскую Америку. Он ходит пешком по полю, показывая всем, что он играть не будет, и лучше его отпустить.

Угальде, напичканный сказками про «ПСЖ» и прочие великие клубы, теперь считает, что это не его место. Эти два отбыли – и получается, что забивать-то некому.

Гарсия всe никак не может попасть в струю: бегает, суету наводит, но полезности пока не так много.

– Если «Спартак» победит «Акрон», это будет просто отсрочка увольнения Станковича?

– «Спартак» не победит «Акрон». Чтобы убрать Станковича, надо было уже с кем-то договариваться. Один сезон заканчивается – ты делаешь какие-то выводы, и потом делаешь изменения для того, чтобы в следующем сезоне всe лучше смотрелось.

Сезон начали – изменений не провели. Теперь через три тура менять тренера – это о чeм говорит? Тренер, который придeт условно в пятом туре, проведeт 25 матчей, он скажет: «Я не мог подготовить команду, это не моя команда».

То есть этот сезон уже списанный. Даже если «Спартак» будет внизу турнирной таблицы – не думаю, что кто-то будет Станковича выгонять.

Будут мучиться, терпеть и подбирать кого-то, кто придeт на смену зимой. Как в той присказке: «мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус».