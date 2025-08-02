Ловчев определил фаворита в матче «Зенит» – ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ.
«Я пока не вижу явных заслуг Челестини. Я вижу, что предыдущий тренер ЦСКА Николич слепил хорошую команду. Что из себя представляет новый тренер, мы увидим в ближайшее время.
Матч с «Зенитом» – самое время показать себя. «Зенит» сильнее, он мощно смотрится.
«Зенит» – фаворит предстоящего матча. Вот и показывай себя, покажи, что ты можешь», – заявил Ловчев.
- «Зенит» примет ЦСКА в воскресенье, 3 августа, в 18:00 мск.
- У обеих команд по 4 очка после 2 туров чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»