Ловчев определил фаворита в матче «Зенит» – ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ.

«Я пока не вижу явных заслуг Челестини. Я вижу, что предыдущий тренер ЦСКА Николич слепил хорошую команду. Что из себя представляет новый тренер, мы увидим в ближайшее время.

Матч с «Зенитом» – самое время показать себя. «Зенит» сильнее, он мощно смотрится.

«Зенит» – фаворит предстоящего матча. Вот и показывай себя, покажи, что ты можешь», – заявил Ловчев.