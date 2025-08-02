Модрич хлестко ответил на троллинг «Барселоны»

В эфире клубного ТВ «Барселоны» высмеяли экс-капитана «Реала» Луку Модрича.

Это произошло 31 июля во время трансляции товарищеского матча каталонцев с «Сеулом» (7:3).

«Последним достижением Модрича стал его пас на Кунде в финале Кубка Испании. Нужно отдать ему должное», – пошутил комментатор.

39-летний хорват узнал о сказанном из соцсетей и хлестко ответил.

«Я выигрывал Лигу чемпионов чаще [6], чем они за всю историю [5]. Мне всe равно, что они говорят», – заявил Модрич, ушедший этим летом в «Милан» после 13 лет в «Реале».