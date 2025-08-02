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Модрич хлестко ответил на троллинг «Барселоны»

Сегодня, 09:27
7

В эфире клубного ТВ «Барселоны» высмеяли экс-капитана «Реала» Луку Модрича.

Это произошло 31 июля во время трансляции товарищеского матча каталонцев с «Сеулом» (7:3).

«Последним достижением Модрича стал его пас на Кунде в финале Кубка Испании. Нужно отдать ему должное», – пошутил комментатор.

39-летний хорват узнал о сказанном из соцсетей и хлестко ответил.

«Я выигрывал Лигу чемпионов чаще [6], чем они за всю историю [5]. Мне всe равно, что они говорят», – заявил Модрич, ушедший этим летом в «Милан» после 13 лет в «Реале».

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Источник: Defensa Central
Испания. Примера Италия. Серия А Милан Реал Барселона Модрич Лука
Комментарии (7)
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Дубина
1754117327
Правильно все!!
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Plyash
1754117661
Модрича нельзя "трогать" априори . Лука один из лучших на планете за все времена как игрок и как человек, несущий добро и радость своей игрой , он заслужил столько титулов и благодаря ему , в том числе , Реал блистал своей игрой , что имя его останется навсегда в истории футбола . А Барса получила по носу от Модрича по заслугам ... Удачи тебе в Милане , легенда .
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Romeo 123
1754120757
Модрич чётко ответил молодец
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_David_Villa_
1754123000
Радуется достижениями судьей) и левым золотым) Реал Барсу за уши не мало потянули
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Вжыхъ
1754124598
Клубному ТВ Барсы анреспект однозначно. Лука один из величайших игроков - точка.
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Niklas80
1754129769
Красавчик, добавить нечего.
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