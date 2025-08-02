Гандри из «Ахмата» назвал лучшего футболиста РПЛ: «Легко мог бы играть в топ-клубе Европы»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри высоко оценил уровень своего одноклубника Лечи Садулаева.
«Садулаев – лучший игрок РПЛ. Он мой друг, но дело не в этом.
Лечи – очень хороший футболист. Он легко мог бы играть в топ-клубе из Европы», – сказал Гандри.
- 25-летний Садулаев всю карьеру провел в «Ахмате».
- Он забил 12 голов и сделал 12 ассистов в 127 матчах.
- В активе вингера 1+3 в 8 играх за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось об интересе к Садулаеву со стороны ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Милана», французских и турецких клубов.
Источник: Metaratings