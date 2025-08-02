Гандри из «Ахмата» назвал лучшего футболиста РПЛ: «Легко мог бы играть в топ-клубе Европы»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри высоко оценил уровень своего одноклубника Лечи Садулаева.

«Садулаев – лучший игрок РПЛ. Он мой друг, но дело не в этом.

Лечи – очень хороший футболист. Он легко мог бы играть в топ-клубе из Европы», – сказал Гандри.