Реакция Радимова на рекордный трансфер «Спартака»

Владислав Радимов прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».
- Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
– Обоснованно ли платить за Жедсона больше 20 миллионов евро?
– Вы «Спартаку» позвоните, спросите. Причем здесь я? Чужие деньги считать не мне, не вам, я думаю, не надо.
Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путем были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или советовать?
– Кто сильнее: Жедсон «Спартака» или зенитовец Жерсон?
– Дайте два тура посмотрим, хоть один, и позвоните. Я вам скажу мое первое впечатление о Жедсоне. Ни разу в жизни его не видел, клянусь.
Источник: «Советский спорт»