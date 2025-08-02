Реакция Радимова на рекордный трансфер «Спартака»

Владислав Радимов прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.

Контракт с новичком заключен до 2029 года.

26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

– Обоснованно ли платить за Жедсона больше 20 миллионов евро?

– Вы «Спартаку» позвоните, спросите. Причем здесь я? Чужие деньги считать не мне, не вам, я думаю, не надо.

Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путем были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или советовать?

– Кто сильнее: Жедсон «Спартака» или зенитовец Жерсон?

– Дайте два тура посмотрим, хоть один, и позвоните. Я вам скажу мое первое впечатление о Жедсоне. Ни разу в жизни его не видел, клянусь.