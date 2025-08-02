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Реакция Радимова на рекордный трансфер «Спартака»

Сегодня, 08:58
21

Владислав Радимов прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

  • Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года.
  • 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

– Обоснованно ли платить за Жедсона больше 20 миллионов евро?

– Вы «Спартаку» позвоните, спросите. Причем здесь я? Чужие деньги считать не мне, не вам, я думаю, не надо.

Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путем были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или советовать?

– Кто сильнее: Жедсон «Спартака» или зенитовец Жерсон?

– Дайте два тура посмотрим, хоть один, и позвоните. Я вам скажу мое первое впечатление о Жедсоне. Ни разу в жизни его не видел, клянусь.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Радимов Владислав
Комментарии (21)
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ПалкоВводецъ007
1754115960
- Видишь суслика? - Нет! - Вот и я не вижу, а он есть! Гыгыгы
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БАЗАРА НЕТ
1754118494
Нашли кого спросить! Радимов крутит хвостом и нашим и вашим
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1754118917
Топовые эксперты, делающие выводы по двум турам. Жерсон за Зенит сыграл два неполных матча, а его уже облизали с ног до головы, в том числе Радимов. Другой уровень, топовый исполнитель, лучший легионер в истории РПЛ. Подожди, что будет через сезон, а то и два. Чувак реально не хотел переходить в команду, пока грузовик денег не подвезли к дому, а ему уже такие дифирамбы поют.
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Красногвардейчик
1754119106
Чувствуется в его словах тихая зависть, что игрок мимо рта бо...жовых пролетел))
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Интерес
1754119418
Оба Ж-полная ж... Будем ждать очной встречи и развязки : кто большая ж...
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slavа0508
1754119618
Что ж так Спартак всем покоя не даёт . та и прёт их ...на свои покупают не на бабулькины как некоторые ...
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...уефан
1754120900
...с утра сушняк и головняк, а вы тут со звонками и вопросами, он вообще ещё не в теме...
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Каратель помойников
1754129556
Реакция Радимова на рекордный трансфер «Спартака» :"это же сколько можно бухла набрать,год бы не просыхал."
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