Смолов оценил рекордный трансфер «Спартака»

Федор Смолов прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.

Контракт с новичком заключен до 2029 года.

26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

«Это большой ценник, но с учетом тех трансферов, что делает «Зенит», почему не делать этого «Спартаку».

Если они хотят быть конкурентами, то понимают, что нужно тратить деньги на хороших футболистов.

Но, в принципе, их последний трансфер за 20 миллионов евро [Ливай Гарсия] не гарантирует вообще ничего», – сказал Смолов.