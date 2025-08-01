Смородская уволила бы двух ключевых сотрудников «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о своих действиях в случае занятия руководящей должности в «Спартаке».
– Какие первые решения вы бы предприняли, если бы стали руководителем «Спартака»?
– Абсолютно точно увольнение Станковича. Я удивлена, что он до сих пор тренер «Спартака».
Также убрала бы спортивного директора. Бестолковый.
Я не знаю, кто в «Спартаке» принимает окончательное решение: тренер, спортивный директор или вообще руководство.
- Станкович проводит в клубе 2-й сезон.
- В мае с ним продлили контракт до 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»