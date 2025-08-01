Самый дорогой новичок в истории «Спартака»: «Станкович не будет моим другом»

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от работы с главным тренером Деяном Станковичем.

– В твоей карьере было много больших тренеров, включая Моуринью, Терима, Жорже Жезуша, Фернанду Сантуша. Что они дали тебе? И чего ждешь от работы со Станковичем?

– Верно, я работал со многими известными тренерами. Все они разные. И каждый научил меня полезным моментам.

У кого-то это получалось легко, у кого-то, наоборот, с большим трудом. Но иначе в футболе не добиться прогресса, нужно всегда адаптироваться.

Я могу честно сказать, что не жду здесь встречи с дружелюбным тренером. Он был большим игроком, с прекрасной карьерой. Но я понимаю, что он не будет моим другом. Он будет моим тренером.

А я приехал сюда работать. Надеюсь, я многому у него научусь, а параллельно мы одержим много побед. Хочу развиваться и добиваться с командой поставленных задач.