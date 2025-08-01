Канчельскис объяснил, почему рекордный трансфер не поможет «Спартаку» стать чемпионом

Андрей Канчельскис не верит, что переход Жедсона Фернандеша поможет «Спартаку» выиграть РПЛ.

«Спартак» побил свой же трансферный рекорд? Это не поможет клубу стать чемпионом в этом сезоне.

Думаю, «Спартак» просто показывает, что по финансовым возможностям он находится на уровне «Зенита». Да, это богатый и очень популярный клуб, но этого недостаточно для чемпионства.

По эффективности своих трансферов «Зенит» с запасом опережает москвичей», – сказал Канчельскис.