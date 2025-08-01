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Вендел купит Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге

Вчера, 13:35
9

Полузащитник «Зенита» Вендел после сорвавшихся переговоров о трансфере с бразильскими командами решил приобрести Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге.

Он отказался от идеи перевезти в Россию недавно приобретенную в Бразилии Lamborghini. Ранее хавбек наделся, что найдет новый клуб в своей стране до старта сезона в РПЛ.

  • В прошлом месяце сообщалось, что 27-летний Вендел купил в Бразилии спорткар Lamborghini за 70 миллионов рублей.
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне за 20 миллионов евро, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
  • Он приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
  • Контракт Вендела с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (9)
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acor94
1754044988
А зачем, если можно ездить на такси?)
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Sergey--google
1754045803
Надеюсь у него оторвется колесо и он в нем сгорит раньше, чем успеет кого-либо сбить или в кого-нибудь въехать. Того же желаю и другим лихим гонщикам потерявшим совесть из-за славы и бессчетных денег. И среди наших таких немало. Сашка соболев - 600 штрафов на сотни тысяч рублей. Герой отеч4ства!
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Plyash
1754047358
А сборка у Porsche Всеволжская , отечественная . Али как ?
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slavа0508
1754047653
Да лучше болотоход купил бы .на Porsche Cayenne по болоту как то не очень однако ...
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Давид59
1754049238
Я тоже решил приобрести Порше. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
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Павелий
1754051839
Считаю, что теперь и его, и Зенит надо оштрафовать на стоимость Порше и направить эти деньги тренерам детских футбольных школ. Такое поведение недостойно российского футбола! ЗПРФ!
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