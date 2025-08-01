Вендел купит Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Вендел после сорвавшихся переговоров о трансфере с бразильскими командами решил приобрести Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге.

Он отказался от идеи перевезти в Россию недавно приобретенную в Бразилии Lamborghini. Ранее хавбек наделся, что найдет новый клуб в своей стране до старта сезона в РПЛ.