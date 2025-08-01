Вендел купит Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Вендел после сорвавшихся переговоров о трансфере с бразильскими командами решил приобрести Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге.
Он отказался от идеи перевезти в Россию недавно приобретенную в Бразилии Lamborghini. Ранее хавбек наделся, что найдет новый клуб в своей стране до старта сезона в РПЛ.
- В прошлом месяце сообщалось, что 27-летний Вендел купил в Бразилии спорткар Lamborghini за 70 миллионов рублей.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне за 20 миллионов евро, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Он приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
- Контракт Вендела с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: Legalbet