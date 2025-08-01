Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Винисиус рассказал, как вдохновляется игрой Роналду

Вчера, 12:19

Вингер «Реала» Винисиус рассказал, кто его больше всего вдохновляет на спортивные достижения.

«Родители – моe самое большое вдохновение. Они так много работали, чтобы дать мне те возможности, которые у меня есть сегодня. Их преданность делу, любовь и самопожертвование – вот что движет меня вперeд каждый день. Всe, что я делаю, – это чтобы они мной гордились.

Криштиану Роналду также вдохновляет меня своим невероятным трудом и самоотдачей; он никогда не перестаeт стремиться быть лучшим. [Баскетболист] Леброн Джеймс – по тем же причинам, но также и за то, что он сделал для своего сообщества, доказав, что величие не ограничивается просто игрой.

И, конечно же, бразильские легенды, такие как Роналдо, Роналдиньо и Неймар, которые так много значат для бразильского народа и бразильского футбола. Они показали миру талант и радость, которые мы приносим в игру», – сказал Винисиус.

  • 25-летний Винисиус за карьеру в «Реале» по 3 раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по 2 – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по 1 – Кубок Испании и Межконтинентальный кубок.
  • В 2024 года бразилец стал обладателем приза The Best от ФИФА.
  • 40-летний Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср». Он играл за «Реал» в 2009–2018 годах.
  • Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года.

Еще по теме:
«Реал» заморозил переговоры с Винисиусом о продлении контракта
Винисиус: «Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания» 2
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
Источник: GQ
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Реал Роналду Криштиану Винисиус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Червиченко: «Спартак» не победит «Акрон»
14:40
Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА
14:28
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
13:59
4
Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»
13:26
Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»
13:13
3
Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира
12:38
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
12:12
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
11:56
4
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
11:46
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
11:36
6
Все новости
Все новости
Модрич хлестко ответил на троллинг «Барселоны»
09:27
7
«Реал» заморозил переговоры с Винисиусом о продлении контракта
Вчера, 22:22
Рафинья отреагировал на скандальную вечеринку Ямаля
Вчера, 17:05
«Атлетико» выкупил защитника, которым интересовался «Спартак»
Вчера, 14:58
Винисиус рассказал, как вдохновляется игрой Роналду
Вчера, 12:19
Винисиус: «Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания»
Вчера, 09:04
2
«Барселона» заключила спонсорское соглашение с африканской страной
30 июля
Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»
30 июля
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
29 июля
Вингер «Реала» считает «Тоттенхэм» недостаточно статусным клубом для перехода
29 июля
Родриго из «Реала» отказал клубу АПЛ
29 июля
Тер Стеген прокомментировал слухи о конфликте с «Барселоной»
28 июля
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии здоровья Захаряна
28 июля
2
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»
27 июля
Топ-10 игроков сезона-2024/25 по версии Marca
25 июля
Президент «Барселоны» отреагировал на вечеринку Ямаля: «Жаль, что я не пошел»
25 июля
1
«Атлетик» во 2-й раз купил у «Осасуны» одного и того же игрока
24 июля
«Барселона» лишилась тер Стегена еще на 3 месяца
24 июля
1
Фанаты «Реала» создали 3-часовое видео со всеми промахами и ошибками Рэшфорда
24 июля
2
В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян
24 июля
1
ФотоВинисиус проводит отпуск в компании трех девушек
24 июля
14
Список всех «десяток» «Реала» до Мбаппе
24 июля
«Атлетико» объявил о трансфере игрока за 34 миллиона
24 июля
«Реал» за 100+ миллионов хочет подписать обладателя «Золотого мяча»
24 июля
2
В «Реале» новая «десятка»
23 июля
1
Рэшфорд прокомментировал трансфер в «Барселону»
23 июля
Видео«Барселона» объявила об аренде Рэшфорда
23 июля
3
Мбаппе будет выступать в «Реале» под новым номером
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 