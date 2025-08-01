Винисиус рассказал, как вдохновляется игрой Роналду

Вингер «Реала» Винисиус рассказал, кто его больше всего вдохновляет на спортивные достижения.

«Родители – моe самое большое вдохновение. Они так много работали, чтобы дать мне те возможности, которые у меня есть сегодня. Их преданность делу, любовь и самопожертвование – вот что движет меня вперeд каждый день. Всe, что я делаю, – это чтобы они мной гордились.

Криштиану Роналду также вдохновляет меня своим невероятным трудом и самоотдачей; он никогда не перестаeт стремиться быть лучшим. [Баскетболист] Леброн Джеймс – по тем же причинам, но также и за то, что он сделал для своего сообщества, доказав, что величие не ограничивается просто игрой.

И, конечно же, бразильские легенды, такие как Роналдо, Роналдиньо и Неймар, которые так много значат для бразильского народа и бразильского футбола. Они показали миру талант и радость, которые мы приносим в игру», – сказал Винисиус.