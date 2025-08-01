Миранчук высказался о возможности перехода в ЦСКА

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.
– Прошлый сезон у тебя был тяжелый.
– Очень. Начну с личного. У меня не было предсезонки, а в Европе она только летом. Зимой – всего лишь недельный рождественский перерыв. Я целиком пропустил время, когда все набирали базу, – и потому не мог играть 90 минут. Взаимопонимание с партнерами отлаживаю только сейчас. Плюс и тренер наш стал больше говорить по-французски, а я – по-английски.
– Тем летом не думал напроситься на тренировки к кому-то в РПЛ? К Николичу в ЦСКА, например.
– Даже не рассматривал такой вариант, не мог себе позволить. Хотя, может, стоило. С Марко мы вообще давно не общались.
– Думал, он звал тебя к себе, как и Жемалетдинова.
– Такого не было. И я сам не искал этой возможности. Хотел бы играть в России – остался бы в «Локомотиве».
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В новом сезоне он сыграл за «Сьон» в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
- Контракт Миранчука с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.