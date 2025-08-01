Миранчук высказался о возможности перехода в ЦСКА

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.

– Прошлый сезон у тебя был тяжелый.

– Очень. Начну с личного. У меня не было предсезонки, а в Европе она только летом. Зимой – всего лишь недельный рождественский перерыв. Я целиком пропустил время, когда все набирали базу, – и потому не мог играть 90 минут. Взаимопонимание с партнерами отлаживаю только сейчас. Плюс и тренер наш стал больше говорить по-французски, а я – по-английски.

– Тем летом не думал напроситься на тренировки к кому-то в РПЛ? К Николичу в ЦСКА, например.

– Даже не рассматривал такой вариант, не мог себе позволить. Хотя, может, стоило. С Марко мы вообще давно не общались.

– Думал, он звал тебя к себе, как и Жемалетдинова.

– Такого не было. И я сам не искал этой возможности. Хотел бы играть в России – остался бы в «Локомотиве».