Дзюба высказался о сроках завершения карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не исключил, что нынешний сезон станет последним в его карьере.
«Опасаетесь, что это мой последний сезон в РПЛ? Скорее всего, да, есть такое. Но пока, тьфу-тьфу, чувствую себя великолепно. Если честно, прямо наслаждаюсь этим моментом. Спасибо медицинскому и тренерскому штабам «Акрона», они меня подводят к матчам идеально. К каждой игре подхожу в хорошей физической форме.
На сколько по физической форме себя ощущаю? У нас очень тяжелый тренировочный процесс. Понятно, что я беру в определенные моменты паузы. Возраст позволяет хорошо чувствовать свое тело. Не знаю... Если считать по 10-балльной системе, то поставлю восемь, наверное. Сейчас могу себя ощущать.
Так много я никогда не подтягивался, столько никогда не делал работы в зале. [Улыбается]. Вы знаете, я все время в голодном состоянии, все время хочу есть. Постоянная борьба с весом – интересная вещь», – сказал Дзюба.
- 36-летний Дзюба провел в нынешнем сезоне 2 матча за «Акрон», отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.