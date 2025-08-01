Мостовой сказал, чем ужасен трансфер Жедсона в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

«Трансфер Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» ужасен в плане цены. Когда клубы РПЛ не играют в еврокубках, тратить такие деньги – неадекватно. Как футболиста я португальца не знаю, но по рассказам он является сильным игроком.

Тем не менее, неадекватные суммы. Не будем забывать и про контракт, который был предложен футболисту. Ну как так? Россия же – это не Саудовская Аравия.

И я не понял, зачем «Спартак» так Жедсона в аэропорту встречал? Ни один человек его в лицо не знает. Если бы он просто шел, никто бы кроме журналистов не понял, кто это такой. [Смеется]. Ну это глупо и смешно.

А так, что, полгода назад один спортивный директор игроков приглашал, сейчас – другой. Надо же зарабатывать, вот люди и зарабатывают. Подзаработают и поедут обратно», – заявил Мостовой.