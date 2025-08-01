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Мостовой сказал, чем ужасен трансфер Жедсона в «Спартак»

Вчера, 09:21
6

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

«Трансфер Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» ужасен в плане цены. Когда клубы РПЛ не играют в еврокубках, тратить такие деньги – неадекватно. Как футболиста я португальца не знаю, но по рассказам он является сильным игроком.

Тем не менее, неадекватные суммы. Не будем забывать и про контракт, который был предложен футболисту. Ну как так? Россия же – это не Саудовская Аравия.

И я не понял, зачем «Спартак» так Жедсона в аэропорту встречал? Ни один человек его в лицо не знает. Если бы он просто шел, никто бы кроме журналистов не понял, кто это такой. [Смеется]. Ну это глупо и смешно.

А так, что, полгода назад один спортивный директор игроков приглашал, сейчас – другой. Надо же зарабатывать, вот люди и зарабатывают. Подзаработают и поедут обратно», – заявил Мостовой.

  • Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон Мостовой Александр
Комментарии (6)
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andr45
1754032900
Жедсон Фернандеш, который, как и любой нормальный человек брезгливо относится как к щелкоперскому говну, так и Футбольному Д*рьму, которым заслуженно является «Динамо»)
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Vitaga
1754039246
так то правильно сказал - неадекватные деньги тратит Спартак. опять кто то из руководства косячит. вероятная цель - намыть себе бабла. жаль что никак Спартак адекватного рулевого не найдет. славный клуб страдает от бездумного и алчного администрирования
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SLADE2019
1754039744
Согласен, деньги большие. Вполне вероятно, что неадекватно большие, но они свои и никому не следует их считать, кроме самих спартаковцев.
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ПалкоВводецъ007
1754039850
В прошлом сезоне хряки за 4 место заплатили на трансферах 60 лямов. В этом будет ещё больше. Стыдоба сплошная. Гыгыгы
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Интерес
1754055879
К тому же, завышенные ожидания, основанные на неадекватной достижениям футболиста цене, всегда ставят под вопрос его успех.Он и неплох, возможно,но даже при вполне квалифицированной игре вопрос :"за что деньги,Зин?,-будет витать в воздухе.
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