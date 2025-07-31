Челестини отреагировал на слухи о введении запретов в ЦСКА

Новый тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал информацию, что при нем в команде запретили мясо и музыку.
– Фабио, сейчас важная тема, которая взбудоражила всех. Глебов после матча с «Краснодаром» сказал: «У нас нововведение – тренер запретил есть мясо». Расскажите, что за история с мясом?
– Это неправда, я знаю, это неправда, неправда, неправда. Абсолютно ничего я не запрещал.
Напротив, скажу тебе так: я уже работал с диетологом Хосе Блесой на базе, я говорил ему: «Сколько тут мяса?». Обычно в буфете у нас есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще есть рыба.
Так что в буфете все пространство забито мясом, мясом, мясом, рыбой, рыбой, мясом, мясом, мясом, яйцами, протеином – у нас есть все.
Сегодня на базе мы смеялись, говорили: «Ох, ну вот наконец-то мы запретили мясо», хотя там было шесть разных видов мяса. Так что нет, это неправда.
– А что насчет музыки? Говорили, что вы и ее запретили.
– Это как тогда, когда говорили, что я запретил музыку, но вообще-то я сказал: «Нет, вы должны включать музыку!»
- Челестини сменил в ЦСКА Марко Николича.
- Под его руководством армейцы выиграли 3 из 4 матчей, в том числе победили в OLIMPBET Суперкубке России.